"Я не увожу чужих мужей": Анна Калашникова указала на лицемерие Ольги Бузовой

Певица Анна Калашникова заявила, что Ольга Бузова увела чужого мужа

Певица Анна Калашникова в беседе с "МК" прокомментировала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова, разгоревшегося на премии МУЗ-ТВ и обвинила исполнительницу в том, что она под маской добродетели готова уводить чужих мужей.

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Калашникова подчеркнула, что Бузова выкладывает в своих соцсетях фотографии в купальниках, при этом "строит из себя депутата". Также модель напомнила, что певица не побрезговала увести у неё гражданского супруга Ивана Семёнова.

"Так что не Ольге учить нас морали и поведению. Пусть лучше задумается над своим поведением, нежели обижает всеми любимого Колю Баскова", — высказалась певица.

Ольга Бузова и Николай Басков поссорились во время премии МУЗ-ТВ. Певец, который был ведущим мероприятия, не удержался при виде исполнительницы и заявил, что впервые увидел её полностью одетой. Бузову такие слова расстроили и обидели, поэтому в своих соцсетях она пожаловалась на нехватку профессиональных ведущих.

Басков в свою очередь не стал молчать и написал: "Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит".

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