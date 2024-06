"Я не увожу чужих мужей": Анна Калашникова указала на лицемерие Ольги Бузовой

Певица Анна Калашникова в беседе с "МК" прокомментировала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова, разгоревшегося на премии МУЗ-ТВ и обвинила исполнительницу в том, что она под маской добродетели готова уводить чужих мужей.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain