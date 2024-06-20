Скандальный пластический хирург Хайдаров стал отцом во второй раз и показал фото из роддома

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился с подписчиками в блоге.
На опубликованной фотографии мужчина держит на руках новорождённого, а на заднем фоне улыбается его супруга Светлана Сильваши. При этом лицо малыша Хайдаров решил прикрыть эмодзи.
Позднее в своём блоге жена врача поделилась другими снимками из роддома, а также оставила подпись, благодаря которой стало понятно, что у супругов родилась дочь.
Тимур Хайдаров и Светлана Сивальши официально зарегистрировали отношения в декабре 2021 года. Через год у них родилась дочь Амира. Также Сивальши воспитывает дочь Софию от первого брака.
Тимур Хайдаров считается одним из самых известных пластических хирургов в стране, так как делал пластику таким звёздам, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Любовь Успенская и другие.
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