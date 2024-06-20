«Это смешно, позорно и неприлично»: Ольгу Бузову раскритиковали за выступления на сцене

Музкритик Сергей Соседов назвал выступления Ольги Бузовой смешными и позорными

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS. RU заявил, что исполнительнице Ольге Бузовой нечего делать на сцене, тем более в качестве артистки.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Специалист уверен, что певице нечего сказать зрителям, а её выступления выглядят смешно. По его словам, в настоящее время многие популярные девушки не отличаются талантом.

"Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, [которые] как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне", — высказался критик.

Выступления таких артистов Соседов назвал позорными, так как на российской эстраде процветает "вседозволенность бездарности".

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