«Это смешно, позорно и неприлично»: Ольгу Бузову раскритиковали за выступления на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS. RU заявил, что исполнительнице Ольге Бузовой нечего делать на сцене, тем более в качестве артистки.
Специалист уверен, что певице нечего сказать зрителям, а её выступления выглядят смешно. По его словам, в настоящее время многие популярные девушки не отличаются талантом.
"Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, [которые] как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне", — высказался критик.
Выступления таких артистов Соседов назвал позорными, так как на российской эстраде процветает "вседозволенность бездарности".
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Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.