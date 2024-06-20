"Но у меня всё хорошо": Алсу впервые ответила на вопрос о разводе

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Иск о расторжении брака она подала в мае 2024 года.
Как пишет издание PeopleTalk, Алсу появилась на пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest в компании рэпера Натана. В разговоре с прессой многодетная мать не стала уклоняться от вопросов про разлад в семье.
Алсу пояснила, что не комментирует своё решение о разводе, но дала понять, что у неё всё хорошо.
Помимо этого, она заявила, что ей удалось избежать звёздной болезни. Её слова подтвердил и музыкант Натан.
Алсу и бизнесмен Ян Абрамов были женаты 18 лет — за это время они воспитали троих детей — дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.
Ранее модель Анастасия Решетова прокомментировала слухи о романе с мужем Алсу.
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