"Но у меня всё хорошо": Алсу впервые ответила на вопрос о разводе

Певица Алсу впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым после 18 лет брака

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Иск о расторжении брака она подала в мае 2024 года.

Фото: личный аккаунт певицы Алсу в Инстаграм is licensed under public domain

Как пишет издание PeopleTalk, Алсу появилась на пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest в компании рэпера Натана. В разговоре с прессой многодетная мать не стала уклоняться от вопросов про разлад в семье.

Алсу пояснила, что не комментирует своё решение о разводе, но дала понять, что у неё всё хорошо.

Помимо этого, она заявила, что ей удалось избежать звёздной болезни. Её слова подтвердил и музыкант Натан.

Алсу и бизнесмен Ян Абрамов были женаты 18 лет — за это время они воспитали троих детей — дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Ранее модель Анастасия Решетова прокомментировала слухи о романе с мужем Алсу.