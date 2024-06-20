Почему Ариана Гранде меняет голос: откровение в подкасте

В TikTok распространился отрывок из подкаста Podcrushed с Арианой Гранде, где певица объясняет, почему меняет высоту своего голоса.
В комментариях к видео Гранде сообщила, что последние два года говорит высоким голосом из-за подготовки к роли волшебницы Глинды в фильме "Злая: Часть первая". Она также отметила, что изменяет постановку голоса для поддержания "вокального здоровья", в зависимости от того, насколько много поет.
В подкасте певица анонсировала выпуск нового материала, возможно, в виде делюкс-издания её мартовского альбома Eternal Sunshine.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.