Почему Ариана Гранде меняет голос: откровение в подкасте

Ариана Гранде раскрыла причину изменения высоты голоса

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В TikTok распространился отрывок из подкаста Podcrushed с Арианой Гранде, где певица объясняет, почему меняет высоту своего голоса.

Фото: инстаграм аккаунт Арианы Гранде

В комментариях к видео Гранде сообщила, что последние два года говорит высоким голосом из-за подготовки к роли волшебницы Глинды в фильме "Злая: Часть первая". Она также отметила, что изменяет постановку голоса для поддержания "вокального здоровья", в зависимости от того, насколько много поет.

В подкасте певица анонсировала выпуск нового материала, возможно, в виде делюкс-издания её мартовского альбома Eternal Sunshine.