Продюссер Дзюник: Алла Пугачёва забирала все деньги Киркорова

Леонид Дзюник рассказал о финансовых проблемах Филиппа Киркорова

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Финансовый директор Аллы Пугачевой ранее работала бухгалтером у Филиппа Киркорова, рассказал продюсер Леонид Дзюник.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, все доходы Киркорова сразу переводились Пугачевой, в том числе деньги, предназначенные для различных проектов, таких как производство чипсов и реконструкция завода.

Однажды Дзюник показал Киркорову, что на его счету не осталось средств, включая $125 тысяч от спонсора для продвижения Анастасии Стоцкой. Когда Киркоров открыл американский счет и деньги от турне в США пошли мимо Пугачевой, разразился скандал, что в итоге привело к их разводу.