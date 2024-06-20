Продюссер Дзюник: Алла Пугачёва забирала все деньги Киркорова

Финансовый директор Аллы Пугачевой ранее работала бухгалтером у Филиппа Киркорова, рассказал продюсер Леонид Дзюник.
По его словам, все доходы Киркорова сразу переводились Пугачевой, в том числе деньги, предназначенные для различных проектов, таких как производство чипсов и реконструкция завода.
Однажды Дзюник показал Киркорову, что на его счету не осталось средств, включая $125 тысяч от спонсора для продвижения Анастасии Стоцкой. Когда Киркоров открыл американский счет и деньги от турне в США пошли мимо Пугачевой, разразился скандал, что в итоге привело к их разводу.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.