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Продюссер Дзюник: Алла Пугачёва забирала все деньги Киркорова

Леонид Дзюник рассказал о финансовых проблемах Филиппа Киркорова

0:42
Шоу-бизнес

Финансовый директор Аллы Пугачевой ранее работала бухгалтером у Филиппа Киркорова, рассказал продюсер Леонид Дзюник.

Леонид Дзюник рассказал о финансовых проблемах Филиппа Киркорова
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, все доходы Киркорова сразу переводились Пугачевой, в том числе деньги, предназначенные для различных проектов, таких как производство чипсов и реконструкция завода.

Однажды Дзюник показал Киркорову, что на его счету не осталось средств, включая $125 тысяч от спонсора для продвижения Анастасии Стоцкой. Когда Киркоров открыл американский счет и деньги от турне в США пошли мимо Пугачевой, разразился скандал, что в итоге привело к их разводу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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