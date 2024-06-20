Откровения бабушки: свадьба Лепса и 18-летней невесты под вопросом

Бабушка 18-летней невесты певца Григория Лепса, Авроры Киба, в интервью с KP. RU заявила, что свадьба состоится только после помолвки и венчания, которых пока не было.
Галина Палилова подчеркнула, что не верит в скорое бракосочетание внучки и 61-летнего певца. Ранее стало известно, что Лепс сделал предложение студентке МГИМО, но она пока не дала ответ.
Психолог Алексей Рощин предположил, что желание жениться на молодой девушке связано со страхом старости и физиологическими потребностями, добавив, что такой союз может быть выгоден для обеих сторон.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.