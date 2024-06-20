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Откровения бабушки: свадьба Лепса и 18-летней невесты под вопросом

Бабушка Авроры Киба рассказала о будущей свадьбе с Григорием Лепсом

0:41
Шоу-бизнес

Бабушка 18-летней невесты певца Григория Лепса, Авроры Киба, в интервью с KP. RU заявила, что свадьба состоится только после помолвки и венчания, которых пока не было.

Бабушка Авроры Киба рассказала о будущей свадьбе с Григорием Лепсом
Фото: инстаграм аккаунт Григория Лепса by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Галина Палилова подчеркнула, что не верит в скорое бракосочетание внучки и 61-летнего певца. Ранее стало известно, что Лепс сделал предложение студентке МГИМО, но она пока не дала ответ.

Психолог Алексей Рощин предположил, что желание жениться на молодой девушке связано со страхом старости и физиологическими потребностями, добавив, что такой союз может быть выгоден для обеих сторон.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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