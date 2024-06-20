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Бородина о скандале Бузовой и Баскова: "Хватит изображать из себя бедную овечку"

Ксения Бородина прокомментировала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова

0:36
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала конфликт своей бывшей коллеги по "Дому-2" Ольги Бузовой с Николаем Басковым, призвав Бузову "не изображать из себя бедную овечку".

Ксения Бородина прокомментировала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова
Фото: инстаграм аккаунт Ксении Бородиной

Конфликт начался после критики башкирского депутата и последующей проверки СК РФ из-за откровенного наряда Бузовой. На премии МУЗ-ТВ Басков пошутил о её закрытом комбинезоне, на что Бузова ответила колкостью.

Бородина отметила, что Бузова, обладающая "острым языком", не должна жаловаться на критику, если сама не стесняется высказывать свое мнение о других.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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