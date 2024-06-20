Бородина о скандале Бузовой и Баскова: "Хватит изображать из себя бедную овечку"

Ксения Бородина прокомментировала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова

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Ксения Бородина прокомментировала конфликт своей бывшей коллеги по "Дому-2" Ольги Бузовой с Николаем Басковым, призвав Бузову "не изображать из себя бедную овечку".

Фото: инстаграм аккаунт Ксении Бородиной

Конфликт начался после критики башкирского депутата и последующей проверки СК РФ из-за откровенного наряда Бузовой. На премии МУЗ-ТВ Басков пошутил о её закрытом комбинезоне, на что Бузова ответила колкостью.

Бородина отметила, что Бузова, обладающая "острым языком", не должна жаловаться на критику, если сама не стесняется высказывать свое мнение о других.