Бородина о скандале Бузовой и Баскова: "Хватит изображать из себя бедную овечку"

Ксения Бородина прокомментировала конфликт своей бывшей коллеги по "Дому-2" Ольги Бузовой с Николаем Басковым, призвав Бузову "не изображать из себя бедную овечку".
Конфликт начался после критики башкирского депутата и последующей проверки СК РФ из-за откровенного наряда Бузовой. На премии МУЗ-ТВ Басков пошутил о её закрытом комбинезоне, на что Бузова ответила колкостью.
Бородина отметила, что Бузова, обладающая "острым языком", не должна жаловаться на критику, если сама не стесняется высказывать свое мнение о других.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.