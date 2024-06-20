Правда о "невесте" Лепса: роскошь только в соцсетях, а на деле долги и проблемы

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Роскошная жизнь Авроры Кибы: раскрыты проблемы семейного бизнеса

0:46
Шоу-бизнес

Аврора Киба, представленная на премии МУЗ-ТВ как невеста Григория Лепса и демонстрирующая в социальных сетях роскошную жизнь, на самом деле сталкивается с финансовыми трудностями.

Роскошная жизнь Авроры Кибы: раскрыты проблемы семейного бизнеса
Фото: инстаграм аккаунт Аврора Киба

По информации "Комсомольской правды", её родители-бизнесмены переживают кризис. Мать Кибы, Татьяна Белякова, владеет пятью фирмами с общей прибылью в 8 миллионов рублей за 2023 год, но четыре из них вовлечены в судебные процессы с общим убытком в 24,5 миллиона рублей.

Отец Кибы, Илья Беляков, также находится в затруднительном положении, так как его фирмы были ликвидированы, а в собственности остались только старые автомобили.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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