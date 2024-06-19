Ксения Бородина поделилась видео с хряком на руках

Ксения Бородина делится сельской жизнью: телеведущая с поросенком на руках

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина, 41-летняя телеведущая, поделилась в Instagram* снимками из деревни, где она временно проживает. На фотографиях она показала, как вместе с дочкой играет в огороде и ухаживает за скотом.

Фото: инстаграм аккаунт Ксении Бородиной

Бородина забрала на руки маленького поросенка, чтобы успокоить его. Телеведущая воспитывает двух дочерей: Марусю, рожденную в 2009 году от Юрия Будагова, и Теону, родившуюся в 2015 году от Курбана Омарова.

В 2021 году Бородина и Омаров развелись. Омаров в 2022 году начал встречаться с Валерией, с которой он женился в 2023 году. Недавно Бородина заявила, что Омаров изменял ей с нынешней супругой.

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