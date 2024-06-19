Чулпан Хаматову уволили за русский язык, Садальский сделал громкое заявление

Станислав Садальский прокомментировал увольнение Чулпан Хаматовой из театра в Латвии

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал увольнение Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра в Латвии, заявив, что причиной стала её работа на русском языке.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам Садальского, первоначально спектакль с участием Хаматовой и Максима Сухова должен был проходить в Риге с латышскими титрами, но местные власти посчитали сцену национального театра неподходящей для русскоязычных постановок. Садальский отметил, что эмигрировавшую актрису "отменили" в Прибалтике за русский язык и выразил сочувствие к её ситуации.

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра Алвис Херманис был недоволен работой с Хаматовой, она не смогла найти своего зрителя и приносила репутационный ущерб театру.