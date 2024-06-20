Вымотанный после перепалки с Бузовой и её поклонниками Николай Басков уехал отдыхать

Натуральный блондин российской эстрады Николай Басков отправился отдыхать на морское побережье после скандала с Ольгой Бузовой.
Николай Басков опубликовал в своём Telegram-канале снимок с отдыха. Народный артист России на снимке стоит на фоне живописного морского берега в освежающем летнем образе (в белых брюках и голубой рубашке).
"Впервые за долгое время удалось совместить работу и отдых. Обожаю, когда всё включено", — написал под снимком певец.
Преданные поклонники Баскова забросали его комплиментами.
"Николай, в Вас сочетается всё, что можно — красота, ум, талант, доброта,, щедрость (перечислять можно бесконечно). Спасибо родителям, что у страны есть возможность лицезреть такого несравненного настоящего человека, как Вы";
"Вау! Какой летний, стильный, роскошный, неотразимый красавец на фоне шикарной панорамы", — писали фолловеры под постом Баскова.
Ранее Николай Басков напомнил, что он является знаменитостью мирового масштаба, так как стал частью комиксов вселенной Marvel.
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