Вымотанный после перепалки с Бузовой и её поклонниками Николай Басков уехал отдыхать

Николай Басков показал фото с отдыха: "Обожаю, когда всё включено"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Натуральный блондин российской эстрады Николай Басков отправился отдыхать на морское побережье после скандала с Ольгой Бузовой.

Фото: @baskovnikolay by Телеграм-канал Николая Баскова is licensed under public doman

Николай Басков опубликовал в своём Telegram-канале снимок с отдыха. Народный артист России на снимке стоит на фоне живописного морского берега в освежающем летнем образе (в белых брюках и голубой рубашке).

"Впервые за долгое время удалось совместить работу и отдых. Обожаю, когда всё включено", — написал под снимком певец.

Преданные поклонники Баскова забросали его комплиментами.

"Николай, в Вас сочетается всё, что можно — красота, ум, талант, доброта,, щедрость (перечислять можно бесконечно). Спасибо родителям, что у страны есть возможность лицезреть такого несравненного настоящего человека, как Вы"; "Вау! Какой летний, стильный, роскошный, неотразимый красавец на фоне шикарной панорамы", — писали фолловеры под постом Баскова.

Ранее Николай Басков напомнил, что он является знаменитостью мирового масштаба, так как стал частью комиксов вселенной Marvel.