Балерина Анастасия Волочкова в интервью "Комсомольской правде" раскрыла секрет своей стройности, заявив, что не испытывает чувства голода и ест очень мало. Это привычка, сформировавшаяся у нее с девяти лет.
В дополнение к ограниченному питанию она много тренируется и регулярно посещает русскую баню. Волочкова также рассказала о своем детстве, когда мечтала стать балериной с пяти лет, но первоначально не была принята в Академию русского балета имени Агриппины Вагановой.
Ее судьбу изменил художественный руководитель учреждения, который решил дать ей шанс.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.