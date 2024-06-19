Невероятное откровение: как Анастасия Волочкова остается стройной без чувства голода

Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности и дисциплины

Балерина Анастасия Волочкова в интервью "Комсомольской правде" раскрыла секрет своей стройности, заявив, что не испытывает чувства голода и ест очень мало. Это привычка, сформировавшаяся у нее с девяти лет.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

В дополнение к ограниченному питанию она много тренируется и регулярно посещает русскую баню. Волочкова также рассказала о своем детстве, когда мечтала стать балериной с пяти лет, но первоначально не была принята в Академию русского балета имени Агриппины Вагановой.

Ее судьбу изменил художественный руководитель учреждения, который решил дать ей шанс.