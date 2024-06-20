Юрий Лоза высказался о смерти своего друга, сына модельера Зайцева: "Ни о каком раке речь не шла"

Певец Юрий Лоза высказался о кончине Егора Зайцева

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал печальное известие о кончине наследника модельера Вячеславе Зайцеве Егоре Зайцеве. Артист дружил с сыном кутюрье.

Фото: https://vk.com/whoyegor by ВК-аккаунт Егора Зайцева is licensed under public doman

Автор и исполнитель хита "Плот" узнал о смерти своего приятеля из СМИ.

"Новости хоть не читай", — высказался певец в своём Telegram-канале.

Лоза поведал, что сотрудничал с Егором Зайцевым много лет. Их объединяла также дружба, однако времени для общения в последние годы не находилось.

"Как обухом по голове — онкология и смерть. Ни о каком раке речь не шла до февраля этого года, когда он был госпитализирован с диагнозом — коронавирус", — объяснил артист.

Юрий Эдуардович считает, что Егору не нужно было ложиться в стационар с простудным заболеванием.

"Царствие небесное Егору Зайцеву, очень хорошему и талантливому человеку", — написал Лоза в личном микроблоге.

Ранее Юрий Лоза поздравил музыканта The Beatles Пола Маккартни с 82-летием.