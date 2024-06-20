Юрий Лоза высказался о смерти своего друга, сына модельера Зайцева: "Ни о каком раке речь не шла"

Певец Юрий Лоза прокомментировал печальное известие о кончине наследника модельера Вячеславе Зайцеве Егоре Зайцеве. Артист дружил с сыном кутюрье.
Автор и исполнитель хита "Плот" узнал о смерти своего приятеля из СМИ.
"Новости хоть не читай", — высказался певец в своём Telegram-канале.
Лоза поведал, что сотрудничал с Егором Зайцевым много лет. Их объединяла также дружба, однако времени для общения в последние годы не находилось.
"Как обухом по голове — онкология и смерть. Ни о каком раке речь не шла до февраля этого года, когда он был госпитализирован с диагнозом — коронавирус", — объяснил артист.
Юрий Эдуардович считает, что Егору не нужно было ложиться в стационар с простудным заболеванием.
"Царствие небесное Егору Зайцеву, очень хорошему и талантливому человеку", — написал Лоза в личном микроблоге.
Ранее Юрий Лоза поздравил музыканта The Beatles Пола Маккартни с 82-летием.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.