Виктория Боня собирается усыновить двоих детей: "Я точно знаю, что я готова"

Звезда "Дома-2" Виктория Боня призналась, что хочет воспитывать двоих приёмных детей.
Похоже, что модель решила во всё копировать своего кумира Анджелину Джоли, у которой трое родных и трое приёмных детей. Виктория Боня рассказала подписчикам в социальных сетях о своём тайном желании стать приёмной матери.
Знаменитость поведала, что мысль об усыновлении детей не покидаёт её уже много лет.
"Сейчас я точно знаю, что я готова к этому событию в ближайшем будущем. Я хочу усыновить ребёнка, а может даже двоих", — поделилась сокровенными мыслями Виктория.
Она призвала подписчиков поделиться с ней опытом, если кто-нибудь выступал в роли приёмного родителя.
Ранее Викторию Боню за границей атаковали фанаты Анджелины Джоли с просьбой об автографе.
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