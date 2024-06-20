Виктория Боня собирается усыновить двоих детей: "Я точно знаю, что я готова"

Виктория Боня намерена стать приёмной матерью

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Звезда "Дома-2" Виктория Боня призналась, что хочет воспитывать двоих приёмных детей.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Похоже, что модель решила во всё копировать своего кумира Анджелину Джоли, у которой трое родных и трое приёмных детей. Виктория Боня рассказала подписчикам в социальных сетях о своём тайном желании стать приёмной матери.

Знаменитость поведала, что мысль об усыновлении детей не покидаёт её уже много лет.

"Сейчас я точно знаю, что я готова к этому событию в ближайшем будущем. Я хочу усыновить ребёнка, а может даже двоих", — поделилась сокровенными мыслями Виктория.

Она призвала подписчиков поделиться с ней опытом, если кто-нибудь выступал в роли приёмного родителя.

Ранее Викторию Боню за границей атаковали фанаты Анджелины Джоли с просьбой об автографе.