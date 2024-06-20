Телеведущая Ксения Бородина запретила дочери общаться с новой женой Курбана Омарова

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает дочери знакомиться с новой женой экс-супруга Курбана Омарова.
Ксения Бородина считает новую супругу Курбана Омаровой разлучницей. Она не хочет, что её дочь Теона общалась с подобной безнравственной женщиной.
"Юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребёнком. Моему ребёнку от этих встреч какие плюсы?" — выразила своё мнение Ксения Бородина, отвечая на вопросы фолловеров.
Бородина отметила, что в тех редких встречах дочери с отцом в парке или кино им не нужен третий лишний в процессе общения. При этом телеведущая отметила, что если Теона изъявит желание пообщаться с новой супругой отца, она пойдёт ей на встречу.
Ранее семилетняя дочь Бородиной пошутила над собирающимся жениться отцом Курбаном Омаровым.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.