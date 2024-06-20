Телеведущая Ксения Бородина запретила дочери общаться с новой женой Курбана Омарова

Ксения Бородина не разрешила дочери встречаться с новой женой отца

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает дочери знакомиться с новой женой экс-супруга Курбана Омарова.

Фото: https://www.instagram.com/zimamoscow by Инстаграм Курбана Омарова is licensed under public doman

Ксения Бородина считает новую супругу Курбана Омаровой разлучницей. Она не хочет, что её дочь Теона общалась с подобной безнравственной женщиной.

"Юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребёнком. Моему ребёнку от этих встреч какие плюсы?" — выразила своё мнение Ксения Бородина, отвечая на вопросы фолловеров.

Бородина отметила, что в тех редких встречах дочери с отцом в парке или кино им не нужен третий лишний в процессе общения. При этом телеведущая отметила, что если Теона изъявит желание пообщаться с новой супругой отца, она пойдёт ей на встречу.

Ранее семилетняя дочь Бородиной пошутила над собирающимся жениться отцом Курбаном Омаровым.