Ушёл из жизни единственный сын модельера Вячеслава Зайцева

Скончался сын кутюрье Вячеслава Зайцева Егор

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын знаменитого модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев долгое время боролся с тяжёлым заболеванием. Прогрессирующая болезнь привела к смерти мужчины.

Фото: commons.wikimedia.org by Gowri Sankar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сообщает "СтарХит", наследник выдающегося кутюрье не намного пережил своего отца. 64-летний Егор Зайцев скончался от рака кишечника. Усугублялось положение мужчины циррозом печени и рядом других хронических болезней.

У Егора Зайцева имелись проблемы с лёгкими. У него перестали функционировать почки. Зайцев-младший несколько дней был подключён к аппарату ИВЛ. Он находился в реанимации одной из столичных больниц.

Трагическую новость подтвердили друзья Егора.

"Да, это, к сожалению, правда. Это случилось час назад", — сказал близкий друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов.

Ранее сообщалось, кому досталось наследство Вячеслава Зайцева.