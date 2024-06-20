Ушёл из жизни единственный сын модельера Вячеслава Зайцева

Сын знаменитого модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев долгое время боролся с тяжёлым заболеванием. Прогрессирующая болезнь привела к смерти мужчины.
Как сообщает "СтарХит", наследник выдающегося кутюрье не намного пережил своего отца. 64-летний Егор Зайцев скончался от рака кишечника. Усугублялось положение мужчины циррозом печени и рядом других хронических болезней.
У Егора Зайцева имелись проблемы с лёгкими. У него перестали функционировать почки. Зайцев-младший несколько дней был подключён к аппарату ИВЛ. Он находился в реанимации одной из столичных больниц.
Трагическую новость подтвердили друзья Егора.
"Да, это, к сожалению, правда. Это случилось час назад", — сказал близкий друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов.
Ранее сообщалось, кому досталось наследство Вячеслава Зайцева.
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