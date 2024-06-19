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Ксения Бородина предложила купить дочери лошадь, но та выбрала свинью

Дочь Ксении Бородиной выбрала свинью в качестве питомца

0:49
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина готова была приобрести лошадь, однако в итоге выбор остановился на свинье.

Дочь Ксении Бородиной выбрала свинью в качестве питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Бородина разместила в "Инстаграме"* видео с младшей дочерью Теоной.

Отдыхающая в сельской местности телеведущая показала наследнице пасущихся на лугу лошадей и предложила ей выбрать себ любого питомца.

Девочка, однако, захотела забрать себе маленького поросёнка. Ксения сначала осудила выбор Теоны, однако потом сама прихватила и второго поросёнка.

Ранее Ксения Бородина научилась доить корову. Она отметила, что, если хочется молока, то приходится трудится.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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