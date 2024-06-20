Певица Анна Калашникова припомнила Ольге Бузовой, как та отбила у неё жениха

Анна Калашникова рассказала, что Ольга Бузова увела у неё жениха

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова пристыдила Ольгу Бузову, которая разбила её отношения с возлюбленным.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Анна Калашникова вспомнила, что Бузова увела у неё жениха — Ивана Семёнова. Звезда "Дома-2" забыла о своих принципах, так как ранее она заявляла, что никогда не зарится на женатых мужчин и мужчин в отношениях.

Анна рассказала, что бывший возлюбленный был щедр на подарки.

"Она прекрасно знала о наших отношениях. Но её это мало волновало… Всё за моей спиной. Так что не Ольге нас учить морали и поведению", — цитирует слова Калашниковой "MK".

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