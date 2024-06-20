Певица Анна Калашникова припомнила Ольге Бузовой, как та отбила у неё жениха

Певица Анна Калашникова пристыдила Ольгу Бузову, которая разбила её отношения с возлюбленным.
Анна Калашникова вспомнила, что Бузова увела у неё жениха — Ивана Семёнова. Звезда "Дома-2" забыла о своих принципах, так как ранее она заявляла, что никогда не зарится на женатых мужчин и мужчин в отношениях.
Анна рассказала, что бывший возлюбленный был щедр на подарки.
"Она прекрасно знала о наших отношениях. Но её это мало волновало… Всё за моей спиной. Так что не Ольге нас учить морали и поведению", — цитирует слова Калашниковой "MK".
Ранее модель Анастасия Решетова заверила, что не крутит роман с мужем певицы Алсу.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.