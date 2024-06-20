Комментатора игр БРИКС уволили за неудачный комплимент спортсмену

Комментатор игр БРИКС Владимира Иваницкого отстранили о работы из-за скандального высказывания во время трансляции спортивного соревнования.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Иваницкий рассыпался в комплиментах в адрес красивого спортсмена, но перестарался в своих восхвалениях. Комментатор поплатился за своё красноречие.
Владимир Иваницкий похвалил одного из участников игр за то, что он высок и красив как настоящий "русич".
"Жених настоящий, 20 лет всего лишь", — сказал комментатор "Матч ТВ".
Он посоветовал девчонкам присмотреться к молодому человеку, однако предупредил, что спортсмену не нужна женщина лёгкого поведение (Иваницкий высказался жёстче).
В результате комментатора отстранили от работы из-за его высказываний.
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