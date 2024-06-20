Певец Сергей Лазарев показал, как весело отдыхает с детьми

Сергей Лазарев показал яркий отдых с детьми

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился милым семейным контентом. Артист показал очаровательных сына и дочь.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Лазарев опубликовал в "Инстаграме" фотографию с отдыха с наследниками. На снимке счастливый отец, сын Никита и дочь Анна весело едят мороженое. Они измазали в сладком лакомстве свои носы.

"Лето, солнце, улыбки, дети, счастье", — написал певец в своём микроблоге.

Подписчики принялись осыпать комплиментами Лазарева и его детей.

"Дочка — копия папы"; "Вы все хороши, но Анютка на этом фото реально Барби. Просто милейшая девочка"; Красивые, и с каждым годом всё красивее" "Хорошего вам отдыха," — писали фолловеры под постом звезды.

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