Певец Сергей Лазарев показал, как весело отдыхает с детьми

Певец Сергей Лазарев поделился милым семейным контентом. Артист показал очаровательных сына и дочь.
Лазарев опубликовал в "Инстаграме" фотографию с отдыха с наследниками. На снимке счастливый отец, сын Никита и дочь Анна весело едят мороженое. Они измазали в сладком лакомстве свои носы.
"Лето, солнце, улыбки, дети, счастье", — написал певец в своём микроблоге.
Подписчики принялись осыпать комплиментами Лазарева и его детей.
"Дочка — копия папы";
"Вы все хороши, но Анютка на этом фото реально Барби. Просто милейшая девочка";
Красивые, и с каждым годом всё красивее"
"Хорошего вам отдыха," — писали фолловеры под постом звезды.
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