Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стилист Софронова поделилась, какие сумки будут модными летом 2024 года
Многие советские фильмы на стадии сценария имели другие названия
Психиатр Нурисламов счёл классическую музыку самой полезной для альфа-ритмов
Более 11 миллионов е-ОСАГО продано в России за первые пять месяцев 2024 года
Пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз
Пицца с грибами и руколой: безвредный фастфуд
Почему баклажаны нуждаются в особом внимании в начале лета
В два раза увеличился экспорт семян из Тюменской области в соседние страны
Во Франции в городе Кондом стоит памятник "советским" мушкетёрам
Ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова выбрала для дочери необычное имя

Родившая дочь Глафира Тарханова назвала ребёнка старинным именем

0:56
Шоу-бизнес

40-летняя актриса Глафира Тарханова, родившая пятого ребёнка, дала дочери очень старинное имя, которое удивило её подписчиков.

Родившая дочь Глафира Тарханова назвала ребёнка старинным именем
Фото: https://vk.com/glafiratarkhanova by ВК-аккаунт Глафиры Тархановой is licensed under public doman

Глафира Тарханова продолжила традицию называть своих детей необычными именами, которые редко выбирают родители для своих чад.

Звезды сериала "Громовы" попросила поклонников не ругать её за выбор имени для наследницы.

"Добро пожаловать в этот мир, Лукерья Алексеевна! Спасибо за ваши предложения имён", — написала актриса в социальных сетях.

Она вспомнила, что, когда родители называли её Глафирой, это имя тоже нравилось не всем родственникам.

У многодетной матери уже есть сыновья с такими именами как Корней, Ермолай, Гордей, Никифор.

Ранее сообщалось, что звезда "Универа" Анна Хилькевич собирается поменять имя младшей дочери.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
Последние материалы
Ранункулюс - нежный и яркий цветок для сада и дома
В США высоко оценили российский сериал, который чуть не запретили на родине
Как увеличить срок хранения косметики: советы для туши для ресниц
Кола не подходит для очистки унитаза, предупредила эксперт по уборке Харнетт
Полис ДМС: что важно знать перед покупкой медицинской страховки
Учёные ответили, умеют ли лечить кошки
Актриса Дарья Мельникова родила ребёнка от нового мужа
Камчатский краб - король меню ресторанов за границей
На взлом 45% паролей нужно меньше минуты, выяснили в "Лаборатории Касперского"
Зачем рыхлить грунт комнатным растениям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников