Ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова выбрала для дочери необычное имя

Родившая дочь Глафира Тарханова назвала ребёнка старинным именем

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-летняя актриса Глафира Тарханова, родившая пятого ребёнка, дала дочери очень старинное имя, которое удивило её подписчиков.

Фото: https://vk.com/glafiratarkhanova by ВК-аккаунт Глафиры Тархановой is licensed under public doman

Глафира Тарханова продолжила традицию называть своих детей необычными именами, которые редко выбирают родители для своих чад.

Звезды сериала "Громовы" попросила поклонников не ругать её за выбор имени для наследницы.

"Добро пожаловать в этот мир, Лукерья Алексеевна! Спасибо за ваши предложения имён", — написала актриса в социальных сетях.

Она вспомнила, что, когда родители называли её Глафирой, это имя тоже нравилось не всем родственникам.

У многодетной матери уже есть сыновья с такими именами как Корней, Ермолай, Гордей, Никифор.

Ранее сообщалось, что звезда "Универа" Анна Хилькевич собирается поменять имя младшей дочери.