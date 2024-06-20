Ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова выбрала для дочери необычное имя

40-летняя актриса Глафира Тарханова, родившая пятого ребёнка, дала дочери очень старинное имя, которое удивило её подписчиков.
Глафира Тарханова продолжила традицию называть своих детей необычными именами, которые редко выбирают родители для своих чад.
Звезды сериала "Громовы" попросила поклонников не ругать её за выбор имени для наследницы.
"Добро пожаловать в этот мир, Лукерья Алексеевна! Спасибо за ваши предложения имён", — написала актриса в социальных сетях.
Она вспомнила, что, когда родители называли её Глафирой, это имя тоже нравилось не всем родственникам.
У многодетной матери уже есть сыновья с такими именами как Корней, Ермолай, Гордей, Никифор.
Ранее сообщалось, что звезда "Универа" Анна Хилькевич собирается поменять имя младшей дочери.
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