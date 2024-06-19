Певица Анна Седокова изменила взгляд на жизнь после экстренной операции

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова решила избавиться от своего альтруизма и больше проявлять заботу о себе любимой.
Анна Седокова, которая неожиданно для себя оказалась на хирургическом столе вместо посещения премии "Муз-ТВ", решила иначе строить свою жизнь.
Певица призналась, что всю жизнь проявляла заботу о других, забывая о себе. Она отметила, что даже такая мелочь как приготовленный для неё чай она воспринимала с неловкостью.
"Сколько чаев, ужинов и лет я отдала на благоустройство других жизней, переживая за других и не думая чего хочу я, как будет лучше мне", — написала Анна в социальных сетях.
Звезда отметила, что всегда считала себя сильной, однако это оказалось не так.
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