Филипп Киркоров горячо поддержал инициативу Госдумы ввести дресс-код для артистов

Филипп Киркоров заверил, что будет следовать дресс-коду для артистов, если будет принят такой закон. Певец считает, что наряд должен быть всегда уместным.
Киркоров горячо поприветствовал идею депутатов Госдумы установить дресс-код для артистов.
Король российской эстрады заверил, что соблюдает правила, установленные для того или иного мероприятия. Он отметил, что не стоит нарушать принятый дресс-код.
"Артисты должны подстраиваться. Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки", — цитирует слова народного артиста России издание Тeleprogramma.pro.
Ранее исполнительница хита "Монако" Люся Чеботина пригрозила завершить сценическую карьеру, если будет принят закон о дресс-коде для артистов.
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