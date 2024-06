Филипп Киркоров горячо поддержал инициативу Госдумы ввести дресс-код для артистов

Филипп Киркоров заверил, что будет следовать дресс-коду для артистов, если будет принят такой закон. Певец считает, что наряд должен быть всегда уместным.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman