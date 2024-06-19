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Филипп Киркоров горячо поддержал инициативу Госдумы ввести дресс-код для артистов

Филипп Киркоров высказался за введение дресс-кода для артистов

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров заверил, что будет следовать дресс-коду для артистов, если будет принят такой закон. Певец считает, что наряд должен быть всегда уместным.

Филипп Киркоров высказался за введение дресс-кода для артистов
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Киркоров горячо поприветствовал идею депутатов Госдумы установить дресс-код для артистов.

Король российской эстрады заверил, что соблюдает правила, установленные для того или иного мероприятия. Он отметил, что не стоит нарушать принятый дресс-код.

"Артисты должны подстраиваться. Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки", — цитирует слова народного артиста России издание Тeleprogramma.pro.

Ранее исполнительница хита "Монако" Люся Чеботина пригрозила завершить сценическую карьеру, если будет принят закон о дресс-коде для артистов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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