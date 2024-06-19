Станислав Садальский раскритиковал отмену моратория на системные проверки бизнеса

Станислав Садальский обвинил депутатов, предлагающих отменить мораторий на системные проверки бизнеса, в глупости.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает неправильной инициативу, обращённую к председателю правительства Михаилу Мишустину по поводу возвращения системных проверок бизнеса.
Он уверен, что такие нововведения не принесут хороших результатов.
"Два дня назад был на ВДНХ сплошные рамки для прохода и не одни, железные ограждения! Автоматчики! При желании можно пронести чёрта в мешке!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский назвал подобную деятельность имитацией безопасности. Он призвал больше заниматься агентурной службой.
Ранее Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Николаем Басковым.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.