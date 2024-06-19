Станислав Садальский раскритиковал отмену моратория на системные проверки бизнеса

Садальский выступил против отмены моратория на системные проверки бизнеса

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский обвинил депутатов, предлагающих отменить мораторий на системные проверки бизнеса, в глупости.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow is licensed under Creative Commons CC0 License

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает неправильной инициативу, обращённую к председателю правительства Михаилу Мишустину по поводу возвращения системных проверок бизнеса.

Он уверен, что такие нововведения не принесут хороших результатов.

"Два дня назад был на ВДНХ сплошные рамки для прохода и не одни, железные ограждения! Автоматчики! При желании можно пронести чёрта в мешке!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский назвал подобную деятельность имитацией безопасности. Он призвал больше заниматься агентурной службой.

Ранее Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Николаем Басковым.