Ксения Бородина считает, что Бузовой прилетела карма за нападки на Ивлееву: "Это как бить лежачего"

Ксения Бородина о конфликте Бузовой с Басковым: будь готова получать удары

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Звезда "Дома-2" Ксения Бородина прокомментировала перепалку Ольги Бузовой с Николаем Басковым.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Бородина припомнила бывшей коллеге по телестройке её нападки на блогера Настю Ивлееву. Бузова назвала Ивлееву "кринжем года". Карма, по мнению Ксении, не заставила себя долго ждать.

"Если ты называешь других кринжатиной года, когда и так вся страна против этого человека, это как бить лежачего, то будь готова и на свой счет получать удары", — выразила своё мнение Ксения в социальных сетях.

Она признала Бузову не лить "манипулятивные слёзы" и не строить из себя "бедную овечку".

Бородина считает, что следует уходить от скандальной темы.

Ранее сообщалось, что директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям.