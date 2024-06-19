Галкин* показал Пугачёву, сына Гарри и дочь Лизу в свой день рождения: "Алла всё моложе и моложе"

Именинник Максим Галкин* на одном фото запечатлел всю свою семью

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Празднующий 48-й день рождения Максим Галкин* поделился семейным контентом. Шоумен опубликовал фото с женой и детьми.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Галкин* разместил в "Инстаграме"** фото с Аллой Пугачёвой, сыном Гарри и дочкой Лизой.

На снимке семья запечатлена в красивом заведении рядом с праздничным тортом. На кондитерском изделии заметная надпись: "Любимому мужу и папе".

Звёздное семейство одето в едином стиле. Все нарядились в белое. Наряд Примадонны состоит из платья необычного кроя с нежным светлым принтом.

Подписчики принялись поздравлять именинника и осыпать комплиментами семью.

"Какая красивая и счастливая семья! Вот оно счастье! Ещё раз с днём рождения! Алла Борисовна, как всегда, прекрасно выглядит!"; "Гарри — копия папы, Лиза — копия мамы"; "Какая красивая семья"; "Вот что делает любовь, Алла всё моложе и моложе выглядит, браво", — писали фолловеры под постом шоумена.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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