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38-летняя певица Глюкоза пожаловалась на форму своей пятой точки

Глюкоза посетовала на недостаточно округлые формы

0:57
Шоу-бизнес

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, рассказала, что её не устраивает в собственной внешности.

Глюкоза посетовала на недостаточно округлые формы
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

38-летняя певица Глюкоза лукавила, когда пела: "Танцуй Россия и плачь Европа. А у меня самая, самая, самая красивая попа".

На самом деле звезда недовольна своей пятой точкой. Она отметила, что приложила много усилий, чтобы добиться округлости форм бёдер, но успеха в этом деле не добилась.

"Признаться честно, я все время недовольна своей попой. Мне каждый раз кажется, что она малоупругая. Я много занимаюсь спортом, но можно и больше", — объяснила артистка в Youtube-шоу "МУЗ".

Глюкоза отметила, что вовсе не является противницей пластических операций, однако она выступает за деликатное вмешательство во внешность.

Ранее певица Глюкоза назвала режиссёра Фёдора Бондарчука своим другом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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