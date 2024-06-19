38-летняя певица Глюкоза пожаловалась на форму своей пятой точки

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, рассказала, что её не устраивает в собственной внешности.
38-летняя певица Глюкоза лукавила, когда пела: "Танцуй Россия и плачь Европа. А у меня самая, самая, самая красивая попа".
На самом деле звезда недовольна своей пятой точкой. Она отметила, что приложила много усилий, чтобы добиться округлости форм бёдер, но успеха в этом деле не добилась.
"Признаться честно, я все время недовольна своей попой. Мне каждый раз кажется, что она малоупругая. Я много занимаюсь спортом, но можно и больше", — объяснила артистка в Youtube-шоу "МУЗ".
Глюкоза отметила, что вовсе не является противницей пластических операций, однако она выступает за деликатное вмешательство во внешность.
Ранее певица Глюкоза назвала режиссёра Фёдора Бондарчука своим другом.
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