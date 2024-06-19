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Анастасия Решетова высказалась о её предполагаемом романе с мужем певицы Алсу

Анастасия Решетова заверила, что не крутит роман с мужем певицы Алсу

0:56
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отреагировала на нападки. Модель объяснила, что встречается вовсе не с мужем певицы Алсу.

Анастасия Решетова заверила, что не крутит роман с мужем певицы Алсу
Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova by Инстаграм Анастасии Решетовой is licensed under public doman

Решетова призналась, что не любит рассказывать о своей личной жизни, однако ей приходится оправдываться из-за распространяющихся о ней сплетнях.

"Задолбали", — эмоционально высказалась модель в "Инстаграме"*.

Анастасия объяснила, что поменяла свои взгляды на жизнь после прохождения психотерапии. Она отметила, что состоит в отношениях с мужчиной, разница в возрасте с которым у неё всего три года.

"Я бы не стала смотреть на женатого (даже просто на того, кто в отношениях) как на потенциального партнёра. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах", — подчеркнула Решетова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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