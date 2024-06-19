Станислав Садальский высказался об отмене спектакля Чулпан Хаматовой в Латвии

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что спектакль с участием актрисы Чулпан Хаматовой не допустили к показу в Прибалтике.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на сообщение о том, что театральную постановку с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова на русском языке отменили к показу.
Причиной отмены была именно русская речь. Об этом заявил директор национального театра Латвии.
"Очень похоже на горе-директора Варшавера, люблю Россию, но хочу чтобы похоронили в Израиле?!" — написал в своём Telegram-канале заслуженный артист РСФСР.
Ранее сообщалось, что актёры Артур Смольянинов* и Чулпан Хаматова выступили в Риге с концертом, посвящённым Даниилу Хармсу.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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