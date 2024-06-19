Собчак порадовалась за допущенных на Олимпиаду российских спортсменах: "Радостная новость"

Ксения Собчак с ликованием встретила новость о том, что российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде.
Собчак прокомментировала сообщение РИА Новости о том, что Международная федерация тенниса допустила теннисистов РФ к участию в Олимпийских играх в Париже.
Журналистку такие известия обрадовали.
"Радостные новости этим вечером, ведь в Париж на Олимпийские игры допущена вся российская сборная по теннису. Точно буду болеть!" — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко не поедет участвовать в Олимпийских играх в этом году.
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