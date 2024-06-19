Собчак порадовалась за допущенных на Олимпиаду российских спортсменах: "Радостная новость"

Собчак о допущенных на Олимпийские игры спортсменах РФ: "Буду болеть"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак с ликованием встретила новость о том, что российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Собчак прокомментировала сообщение РИА Новости о том, что Международная федерация тенниса допустила теннисистов РФ к участию в Олимпийских играх в Париже.

Журналистку такие известия обрадовали.

"Радостные новости этим вечером, ведь в Париж на Олимпийские игры допущена вся российская сборная по теннису. Точно буду болеть!" — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко не поедет участвовать в Олимпийских играх в этом году.