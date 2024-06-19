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Певец Николай Басков напомнил обидчикам, что стал частью вселенной Marvel

Николай Басков напомнил хейтерам о своих выдающихся достижениях

0:55
Шоу-бизнес

Певец Николай Басков, против которого в сети началась настоящая травля после скандала с Ольгой Бузовой, рассказал, насколько он велик.

Николай Басков напомнил хейтерам о своих выдающихся достижениях
Фото: @baskovnikolay by Телеграм-канал Николая Баскова is licensed under public doman

Басков подчеркнул, что знаменитости мирового уровня только мечтают стать частью вселенной Marvel, а ему это удалось.

Он привёл информацию о том, что во вселенную Marvel попал "золотой голос" России. Певца сделали героем комиксов про "Чёрную вдову".

"Человек, достигший больших высот, обладает особым видением и неустанным стремлением к самосовершенствованию. Он не боится рисковать, идя вперёд, и всегда находит новые пути к своей цели", — написал народный артист России в Telegram-канале.

Певец пожелал всем мира.

Ранее актёр Станислав Садальский призвал "вышвырнуть" Баскова из публичной сферы после перепалки певца с Ольгой Бузовой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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