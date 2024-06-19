Певица Наталья Штурм пристыдила экс-девушку Тимати за разбитую семью Алсу: "Ещё и дразнит"

Певица Наталья Штурм раскритиковала экс-девушку Тимати Анастасию Решетову за то, что она якобы стала виновницей развода певицы Алсу.
Анастасию Решетову подозревают в том, что она стала любовницей мужа певицы Алсу, бизнесмена Яна Абрамова.
Слухи о незаконном союзе подогрела сама Решетова, рассказав о том, что хотела бы сыграть весёлую свадьбу. Модель опубликовала фото с букетом цветов.
На этот пост отреагировала исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм.
"Разбила чужую прекрасную семью и радуется. Ещё и дразнит, как не стыдно", — написала знаменитость под постом Решетовой.
Ранее сообщалось, что как певица Алсу и её муж Ян Абрамов станут делить имущество и детей при разводе.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.