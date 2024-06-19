Певица Наталья Штурм пристыдила экс-девушку Тимати за разбитую семью Алсу: "Ещё и дразнит"

Наталья Штурм отчитала экс-возлюбленную Тимати за уведённого мужа Алсу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм раскритиковала экс-девушку Тимати Анастасию Решетову за то, что она якобы стала виновницей развода певицы Алсу.

Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova by Инстаграм Анастасии Решетовой is licensed under public doman

Анастасию Решетову подозревают в том, что она стала любовницей мужа певицы Алсу, бизнесмена Яна Абрамова.

Слухи о незаконном союзе подогрела сама Решетова, рассказав о том, что хотела бы сыграть весёлую свадьбу. Модель опубликовала фото с букетом цветов.

На этот пост отреагировала исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм.

"Разбила чужую прекрасную семью и радуется. Ещё и дразнит, как не стыдно", — написала знаменитость под постом Решетовой.

Ранее сообщалось, что как певица Алсу и её муж Ян Абрамов станут делить имущество и детей при разводе.