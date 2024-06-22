Холли Бейли показала подтянутую фигуру спустя 7 месяцев после родов

Холли Бейли показала, как ей удалось восстановиться после родов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Холли Бейли показала свою фигуру в спортзале спустя 7 месяцев после того, как она родила ребенка.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сейчас звезда "Русалочки" старается постепенно вернуться в привычную физическую форму после беременности и родов. Несколько месяцев назад врачи разрешили актрисе лёгкие физические нагрузки, поэтому теперь она вводит в свой график тренировки. Хоть и не большие, пишет "Чемпионат".

В настоящее время Бейли практически полностью восстановилась. У себя в блоге она показала, как сейчас выглядит ее фигура. Заметно, что девушка упорно занималась спортом. Короткий топ и спортивные шорты подчеркнули формы Холли Бейли.

Добавим, что актриса столкнулась с послеродовой депрессией. Долгое время она не могла восстановить эмоциональное состояние. Сейчас молодая мама чувствует себя гораздо лучше и наслаждается материнством.