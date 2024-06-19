Телеведущую Леру Кудрявцеву вывел из себя неровный угол в 89 градусов

Лере Кудрявцевой испортили день из-за неровного угла

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не может успокоиться, увидев неровный прямой угол.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Секрет на миллион" опубликовала фото не совсем прямого угла. Угол 90 градусов отклоняется всего на 1 градус, однако это создаёт дикий дискомфорт у людей, которые любят всё доводить до идеала. Это вывело из себя звезду ТВ.

"Просто взял и .... (испортил) мой день. Подвинь угол, молю", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Под фото с неровным углом автор "пыточной геометрии" передал привет перфекционистам и пожелал им хорошего дня.

Ранее шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша записала видеообращение из больницы. Девочке провели операцию после того, как она проглотила рыбную кость.