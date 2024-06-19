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Перед разводом блогер Артём Чекалин втайне выписал Лерчек из их общей квартиры

Блогер Артём Чекалин незаметно выписал жену из квартиры

0:55
Шоу-бизнес

Инсайдер сообщил, что блогер Артём Чекалин попытался оставить за собой общую с женой квартиры. Он выписал супругу из жилья без её ведома.

Блогер Артём Чекалин незаметно выписал жену из квартиры
Фото: https://vk.com/artem_chek by ВК-аккаунт Артёма Чекалина is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал Mash, Артём Чекалин выписал Валерию Чекалину из жилья. Сделал он это незадолго до развода. Возможно, что мужчина таким образом старался, чтобы экс-супруга не претендовала на жилплощадь.

Отношения блогеров-миллионников, по словам источника, стали портиться во время домашнего ареста, когда их лишили средств связи.

"Артём мог затаить обиду и выписать супругу из квартиры", — заявил источник из окружения Лерчек.

Ранее юрист Екаетрина Гордон заявила, что Артём и Валерия Чекалина сумели договориться о разделе имущества в досудебном порядке. Она похвалила экс-супругов за благоразумие.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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