Ностальгирующая Ольга Бузова показала фото со своего школьного выпускного: "Я блистала"

Ольга Бузова опубликовала кадры со своего школьного выпускного

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2 Ольга Бузова поделилась школьным контентом со своего выпускного вечера.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ностальгирующая Ольга Бузова опубликовала в сторис "Инстаграма"* снимки со своего весёлого выпускного вечера в школе.

На фото Ольга обнимается с одноклассниками. На будущей звезде — бирюзовое платье с открытыми плечами.

"Захотелось пересмотреть фотографии со своего выпускного. Как давно это было, но помню всё как будто вчера. Я блистала в бирюзовом платье и ещё не знала какой интересный путь мне предстоит", — написала знаменитость под снимками.

Следом Ольга опубликовала видео, в котором выражает сожаление о том, что у неё не сложились отношения с директором школы, где она училась. Руководитель учебного заведения не разрешил ей выступить перед детьми на выпускном вечере.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров высказался об Ольге Бузовой. Он призвал тех, кто смеётся над Ольгой, задать себе вопрос — кто из них недалёкого ума, Бузова или они сами.