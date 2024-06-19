Подписчики ведущей "Выжить в Дубае" накидали ей идей для шоу: "Когда будет сезон "Выжить в России"

Подписчики Утяшевой накидали ей идей для новых шоу

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подписчики Ляйсан Утяшевой, которая ведёт шоу "Выжить в Дубае" объяснили, какие шоу они хотели бы видеть на российском телевидении.

Фото: https://vk.com/liasanutiasheva by ВК-аккаунт Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman

Интернет-пользователи восприняли название шоу "Выжить в Дубае" как оксюморон, так как Объединённые Арабские Эмираты стали уже символом роскошной жизни.

Остроумные фолловеры Утяшевой набросали ей своих идей для захватывающих шоу.

"А когда будет сезон "Выжить в России", в каком-нибудь периферийном городке на зарплату в 15 тысяч рублей, плюс заплатить за коммуналку"; "Почему Дубай?! А не Урал, Тайга, Дальний Восток"; "Зачем повторять ещё раз? Снимите "Выжить в Индии", например. Хоть культуру новую покажите, про Китай интересно сняли. ТНТ, меняйте места, пожалуйста," — писали подписчики супруги комика Павла Воли в "Инстаграме"*.

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