Подписчики ведущей "Выжить в Дубае" накидали ей идей для шоу: "Когда будет сезон "Выжить в России"

Подписчики Ляйсан Утяшевой, которая ведёт шоу "Выжить в Дубае" объяснили, какие шоу они хотели бы видеть на российском телевидении.
Интернет-пользователи восприняли название шоу "Выжить в Дубае" как оксюморон, так как Объединённые Арабские Эмираты стали уже символом роскошной жизни.
Остроумные фолловеры Утяшевой набросали ей своих идей для захватывающих шоу.
"А когда будет сезон "Выжить в России", в каком-нибудь периферийном городке на зарплату в 15 тысяч рублей, плюс заплатить за коммуналку";
"Почему Дубай?! А не Урал, Тайга, Дальний Восток";
"Зачем повторять ещё раз? Снимите "Выжить в Индии", например. Хоть культуру новую покажите, про Китай интересно сняли. ТНТ, меняйте места, пожалуйста," — писали подписчики супруги комика Павла Воли в "Инстаграме"*.
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