Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова.
Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Слухи о романтических отношениях между ними циркулируют с начала года. Теперь пара объявила о помолвке в соцсетях, но дата свадьбы пока не сообщается.
Событие в личной жизни Трусовой было обставлено в соцсетях как настоящее шоу. Ажиотаж вокруг отношений двух известных спортсменов начался в январе этого года. Трусова пропустила прошлый сезон и занималась лечением старых травм.
Эксперты отмечают, что молодой фигурист Игнатов считается секс-символом мужского катания, но ему не хватает стабильности и физической подготовки. Переход в академию Плющенко может помочь Игнатову совершить прорыв в карьере.
Александре Трусовой в свою очередь предстоит окончательно определиться со своей любительской карьерой, и возвращение в сборную может быть сложным.
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