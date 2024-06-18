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Александра Трусова выходит замуж

Александра Трусова выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова

1:08
Шоу-бизнес

Известная фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова

Александра Трусова выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating is licensed under public domain

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Слухи о романтических отношениях между ними циркулируют с начала года. Теперь пара объявила о помолвке в соцсетях, но дата свадьбы пока не сообщается.

Событие в личной жизни Трусовой было обставлено в соцсетях как настоящее шоу. Ажиотаж вокруг отношений двух известных спортсменов начался в январе этого года. Трусова пропустила прошлый сезон и занималась лечением старых травм.

Эксперты отмечают, что молодой фигурист Игнатов считается секс-символом мужского катания, но ему не хватает стабильности и физической подготовки. Переход в академию Плющенко может помочь Игнатову совершить прорыв в карьере.

Александре Трусовой в свою очередь предстоит окончательно определиться со своей любительской карьерой, и возвращение в сборную может быть сложным.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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