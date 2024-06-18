Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям

Ольга Бузову не пустили выступать перед детьми школы, где она училась

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор школы, где училась звезда "Дома-2" Ольга Бузова запретила знаменитости петь перед детьми.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова, на которую напала ностальгия, призналась, что очень сильно скучает по школе, в которой училась.

"Как бы я хотела выступить в своей школе на выпускном. К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдёт", — высказалась Ольга в сторис "Инстаграма"*.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Николаем Басковым. Натуральный блондин российской эстрады раскритиковал вокальные данные Бузовой.

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