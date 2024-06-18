Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям

Директор школы, где училась звезда "Дома-2" Ольга Бузова запретила знаменитости петь перед детьми.
Ольга Бузова, на которую напала ностальгия, призналась, что очень сильно скучает по школе, в которой училась.
"Как бы я хотела выступить в своей школе на выпускном. К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдёт", — высказалась Ольга в сторис "Инстаграма"*.
Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Николаем Басковым. Натуральный блондин российской эстрады раскритиковал вокальные данные Бузовой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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