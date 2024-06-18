Актриса Лиза Арзамасова показала сына-морячка: "Лёва — это клёво"

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательного сына

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник звезды "Папиных дачек" Лизы Арзамасовой и фигуриста Илья Авербуха впечатлил публику своей харизматичностью.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии своего сына Льва, которому 14 августа исполнится три годика.

"И воскресный вам привет от морячка", — написала Лиза под снимками с наследником, сопроводив свой пост хештегом "Лёва — это лёво".

Подписчики были просто очарованы сыном звёздной пары. Они осыпали мальчика комплиментами.

"Ваш морячок разбил мне сердце! Такой славный! Всегда рада видеть его"; "Как же Лёве клёво в этой стиляжной кепке"; "Стильный парень! И счастливый, потому что любимый", — писали фолловеры под постом актрисы.

Ранее сообщалось, что актрису Лизу Арзамасову приняли в Союз писателей России.

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