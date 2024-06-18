Актриса Лиза Арзамасова показала сына-морячка: "Лёва — это клёво"

Наследник звезды "Папиных дачек" Лизы Арзамасовой и фигуриста Илья Авербуха впечатлил публику своей харизматичностью.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии своего сына Льва, которому 14 августа исполнится три годика.
"И воскресный вам привет от морячка", — написала Лиза под снимками с наследником, сопроводив свой пост хештегом "Лёва — это лёво".
Подписчики были просто очарованы сыном звёздной пары. Они осыпали мальчика комплиментами.
"Ваш морячок разбил мне сердце! Такой славный! Всегда рада видеть его";
"Как же Лёве клёво в этой стиляжной кепке";
"Стильный парень! И счастливый, потому что любимый", — писали фолловеры под постом актрисы.
Ранее сообщалось, что актрису Лизу Арзамасову приняли в Союз писателей России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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