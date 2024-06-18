Телеведущая Ляйсан Утяшева похвасталась платьем из "жидкого золота": отливали прямо по фигуре

Ведущая шоу "Выжить в Дубае" Ляйсан Утяшева продемонстрировала свой шикарный золотой наряд.

Ляйсан Утяшева опубликовала в "Инстаграме"* фото из пустыни ОАЭ. Супруга комика Павла Воли попозировала в платье золотого цвета с замысловатой драпировкой и красивой зелёной накидкой.

Звезда объяснила, что её наряд впервые был представлен на неделе моды в Дубае.

"Выглядит как жидкое золото, будто платье отливали прямо по фигуре", — написала Ляйсан под фото.

Подписчики оценили наряд Утяшевой.

"Ляйсан — королева в любом образе";

Образ шикарный. И платье и платок, очень гармоничный. А сапоги мне не нравятся. Они всё испортили";

"Ляйсан, ты потрясающе красивая и вдохновляющая", — писали фолловеры под постом знаменитости.