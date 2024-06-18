Певец Шаман помыл полы на сцене полотенцем во время своего концерта в Туле

Певец Шаман перед исполнением песни помыл полы на сцене

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российскому певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Шаман, пришлось самостоятельно подготовить сцену к своему выступлению.

Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

В Сети расходится видео, на котором певец Шаман с помощью полотенца протирает полы сцены перед своим выступлением.

Артист объяснил свои действия зрителям, которые с интересом наблюдали за уборкой. Шаман заверил, что вовсе не сменил вид деятельности.

"Пел, пою и буду петь. Просто приём, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять", — оправдался певец.

Публика догадалась, что Дронов увидел на сцене конденсат и протёр пол, чтобы не не поскользнуться во время исполнения песни.

Ранее сообщалось, что Шаман взлетел над залом на премии "Муз-ТВ".