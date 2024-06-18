Певец Шаман помыл полы на сцене полотенцем во время своего концерта в Туле

Российскому певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Шаман, пришлось самостоятельно подготовить сцену к своему выступлению.
В Сети расходится видео, на котором певец Шаман с помощью полотенца протирает полы сцены перед своим выступлением.
Артист объяснил свои действия зрителям, которые с интересом наблюдали за уборкой. Шаман заверил, что вовсе не сменил вид деятельности.
"Пел, пою и буду петь. Просто приём, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять", — оправдался певец.
Публика догадалась, что Дронов увидел на сцене конденсат и протёр пол, чтобы не не поскользнуться во время исполнения песни.
Ранее сообщалось, что Шаман взлетел над залом на премии "Муз-ТВ".
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.