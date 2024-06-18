Юморист Максим Галкин* отмечает 48-й день рождения: воздушные шары и тортик

Максим Галкин* празднует день рождения: "48!"

Юмористу Максиму Галкину* исполнилось 48 лет. Шоумен показал праздничное фото в свой день рождения.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** снимок со связкой белых воздушный шаров. На снимке изображён тортик.

"48!" — кратко подписал фото супруг Аллы Пугачёвой.

Из известных личностей к поздравлениям присоединились вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Они отметились под постом юмориста.

Подписчики отметили особую моложавость именинника.

"Традиция семьи Галкина-Пугачёвой выглядеть значительно моложе своих лет. С днём рождения!"; "Как 48? Выглядите на 40, не больше", — писали фолловеры.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом;

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