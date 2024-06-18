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Юрий Лоза восхитился 82-летним музыкантом The Beatles Полом Маккартни: "С днём рождения, сэр Пол!"

Юрий Лоза поздравил Пола Маккартни с 82-летием

0:56
Шоу-бизнес

Юрий Лоза выразил глубокое уважение музыканту The Beatles Полу Маккартни, которому исполнилось 82 года.

Юрий Лоза поздравил Пола Маккартни с 82-летием
Фото: flickr.com by Vincent Lock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лоза отметил, что Пол Маккартни являет самым титулованным музыкантом планеты, который дожил до наших дней.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что песня "Yesterday" является самой растиражированной. Юрий Эдуардович признался, что давно научился эту музыкальную композицию играть на гитаре.

"Он до сих пор выступает, хотя, как мне кажется, уже лет пятьдесят исключительно для собственного удовольствия, ведь все свои материальные проблемы решил уже тогда. А песни у него классные, и петь их будут ещё очень долго. С днём рождения, сэр Пол!" — написал Юрий Лоза в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что последняя песня The Beatles восстановлена с помощью нейросетей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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