Светлана Лобода сломала руку перед туром — концерты под угрозой срыва

Тур Светланы Лободы под угрозой: певица сломала руку перед гастролями

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода сообщила о переломе руки, который произошел во время съемок нового клипа. Травма поставила под угрозу ее европейский тур. Лобода, живущая за границей более двух лет, рассказала в блоге, что случившееся чуть не привело к отмене концертов.

Фото: инстаграм аккаунт Светланы Лободы

Однако, несмотря на опасения близких и команды, певица настояла на проведении выступлений и вышла на сцену в Вене, исполнив песни на русском языке. Этот факт вновь вызвал критику от некоторых иностранных слушателей, требующих перехода на украинский язык. Тем не менее, нашлись и защитники артистки, поддержавшие ее решение.