Киркоров ставит гастроли на паузу: причинами тому стали усталость и новый фильм с Дороховым

Филипп Киркоров не будет гастролировать этим летом из-за съемок в фильме

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сообщил в беседе с mk. ru, что не будет гастролировать летом 2024 года, объяснив это усталостью и предстоящими съёмками в полнометражном фильме.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Артист примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым, отметив, что за полтора года устал от гастролей.

8 июня стало известно, что певица Любовь Успенская подала иск в суд на Киркорова, требуя 10 млн рублей за моральный ущерб, якобы нанесённый его высказываниями.

14 июня Басманный районный суд Москвы вернул иск, который теперь будет рассматриваться по месту жительства Киркорова.