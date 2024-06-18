Киркоров ставит гастроли на паузу: причинами тому стали усталость и новый фильм с Дороховым

Филипп Киркоров сообщил в беседе с mk. ru, что не будет гастролировать летом 2024 года, объяснив это усталостью и предстоящими съёмками в полнометражном фильме.
Артист примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым, отметив, что за полтора года устал от гастролей.
8 июня стало известно, что певица Любовь Успенская подала иск в суд на Киркорова, требуя 10 млн рублей за моральный ущерб, якобы нанесённый его высказываниями.
14 июня Басманный районный суд Москвы вернул иск, который теперь будет рассматриваться по месту жительства Киркорова.
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