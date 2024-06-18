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Киркоров ставит гастроли на паузу: причинами тому стали усталость и новый фильм с Дороховым

Филипп Киркоров не будет гастролировать этим летом из-за съемок в фильме

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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сообщил в беседе с mk. ru, что не будет гастролировать летом 2024 года, объяснив это усталостью и предстоящими съёмками в полнометражном фильме.

Филипп Киркоров не будет гастролировать этим летом из-за съемок в фильме
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Артист примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым, отметив, что за полтора года устал от гастролей.

8 июня стало известно, что певица Любовь Успенская подала иск в суд на Киркорова, требуя 10 млн рублей за моральный ущерб, якобы нанесённый его высказываниями.

14 июня Басманный районный суд Москвы вернул иск, который теперь будет рассматриваться по месту жительства Киркорова.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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