Секретное выступление: Меладзе скрывается на корпоративах в России

Валерий Меладзе потребовал полное инкогнито для выступления на корпоративе в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев предположил, что певец Валерий Mеладзе потребовал полное инкогнито, соглашаясь выступить на корпоративе в России. Об этом он сообщил онлайн-журналу "Страсти".

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Бабичев отметил, что заказчиками артиста могут быть любые желающие, но Меладзе, скорее всего, настоял на строгой конфиденциальности, вплоть до изъятия телефонов у гостей, чтобы избежать съемок.

Также артист мог потребовать информацию о всех присутствующих. Бабичев считает, что это не единственное выступление Меладзе в России за время СВО, просто предыдущие случаи не становились известными. Ранее Меладзе, который уехал из России, был замечен в московском ресторане, что породило слухи о его возвращении для участия в тайных корпоративах.