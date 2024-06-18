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Секретное выступление: Меладзе скрывается на корпоративах в России

Валерий Меладзе потребовал полное инкогнито для выступления на корпоративе в России

0:54
Шоу-бизнес

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев предположил, что певец Валерий Mеладзе потребовал полное инкогнито, соглашаясь выступить на корпоративе в России. Об этом он сообщил онлайн-журналу "Страсти".

Валерий Меладзе потребовал полное инкогнито для выступления на корпоративе в России
Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Бабичев отметил, что заказчиками артиста могут быть любые желающие, но Меладзе, скорее всего, настоял на строгой конфиденциальности, вплоть до изъятия телефонов у гостей, чтобы избежать съемок.

Также артист мог потребовать информацию о всех присутствующих. Бабичев считает, что это не единственное выступление Меладзе в России за время СВО, просто предыдущие случаи не становились известными. Ранее Меладзе, который уехал из России, был замечен в московском ресторане, что породило слухи о его возвращении для участия в тайных корпоративах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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