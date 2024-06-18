Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев предположил, что певец Валерий Mеладзе потребовал полное инкогнито, соглашаясь выступить на корпоративе в России. Об этом он сообщил онлайн-журналу "Страсти".
Бабичев отметил, что заказчиками артиста могут быть любые желающие, но Меладзе, скорее всего, настоял на строгой конфиденциальности, вплоть до изъятия телефонов у гостей, чтобы избежать съемок.
Также артист мог потребовать информацию о всех присутствующих. Бабичев считает, что это не единственное выступление Меладзе в России за время СВО, просто предыдущие случаи не становились известными. Ранее Меладзе, который уехал из России, был замечен в московском ресторане, что породило слухи о его возвращении для участия в тайных корпоративах.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.