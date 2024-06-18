Алла Пугачёва на грани разорения из-за Максима Галкина*? Скандальные разоблачения Барецкого

Финансовые трудности Пугачёвой: мнения Юрия Лозы и Стаса Барецкого

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последние месяцы в различных пабликах активно обсуждаются финансовые трудности Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Пользователи сети считают, что пара испытывает денежные проблемы, из-за чего Примадонна вновь начала выпускать песни и решила продать свой особняк.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Юрий Лоза отмечает, что причиной могут быть маленькие залы для выступлений, где трудно много зарабатывать. Стас Барецкий утверждает, что причина финансовых проблем — расточительность Галкина*, который тратит все заработанные Пугачевой деньги на свои шоу.

Барецкий заявил, что готов полностью обеспечивать Пугачеву, если она решит уйти от мужа и вернуться в Россию, утверждая, что уже сейчас финансово помогает ей, но Галкин забирает эти деньги. Барецкий обещает Примадонне полное проживание и восстановление здоровья, если она приедет к нему.