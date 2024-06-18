В последние месяцы в различных пабликах активно обсуждаются финансовые трудности Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Пользователи сети считают, что пара испытывает денежные проблемы, из-за чего Примадонна вновь начала выпускать песни и решила продать свой особняк.
Юрий Лоза отмечает, что причиной могут быть маленькие залы для выступлений, где трудно много зарабатывать. Стас Барецкий утверждает, что причина финансовых проблем — расточительность Галкина*, который тратит все заработанные Пугачевой деньги на свои шоу.
Барецкий заявил, что готов полностью обеспечивать Пугачеву, если она решит уйти от мужа и вернуться в Россию, утверждая, что уже сейчас финансово помогает ей, но Галкин забирает эти деньги. Барецкий обещает Примадонне полное проживание и восстановление здоровья, если она приедет к нему.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.