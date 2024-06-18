Филипп Киркоров на грани: мысли о смерти и череда скандалов толкают певца в кризис

57-летний Филипп Киркоров признался, что его посещают мысли о смерти. Психолог Станислав Самбруский, изучив высказывания певца, предположил, что Киркоров переживает мужской кризис.
По мнению эксперта, разница между социальными ожиданиями и реальными достижениями может быть одной из причин угнетенного состояния артиста. Киркоров уже несколько месяцев находится в конфликте с Любовью Успенской, который психолог считает пиар-кампанией. Также, по мнению Самбурского, скандал из-за "голой" вечеринки не влияет на состояние певца, так как он успешно справляется с общественным порицанием.
Психолог отмечает, что Киркоров столкнулся не с творческим, а с мужским кризисом, связанным с переоценкой жизненных ценностей и достижений. Отказ певца от профессиональной психологической помощи может быть временным, и он, возможно, ищет поддержку у близких друзей или духовников.
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