Филипп Киркоров на грани: мысли о смерти и череда скандалов толкают певца в кризис

Психолог объяснил угнетенное состояние Филиппа Киркорова мужским кризисом

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

57-летний Филипп Киркоров признался, что его посещают мысли о смерти. Психолог Станислав Самбруский, изучив высказывания певца, предположил, что Киркоров переживает мужской кризис.

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По мнению эксперта, разница между социальными ожиданиями и реальными достижениями может быть одной из причин угнетенного состояния артиста. Киркоров уже несколько месяцев находится в конфликте с Любовью Успенской, который психолог считает пиар-кампанией. Также, по мнению Самбурского, скандал из-за "голой" вечеринки не влияет на состояние певца, так как он успешно справляется с общественным порицанием.

Психолог отмечает, что Киркоров столкнулся не с творческим, а с мужским кризисом, связанным с переоценкой жизненных ценностей и достижений. Отказ певца от профессиональной психологической помощи может быть временным, и он, возможно, ищет поддержку у близких друзей или духовников.