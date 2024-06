Филипп Киркоров на грани: мысли о смерти и череда скандалов толкают певца в кризис

Your browser does not support the audio element.

57-летний Филипп Киркоров признался, что его посещают мысли о смерти. Психолог Станислав Самбруский, изучив высказывания певца, предположил, что Киркоров переживает мужской кризис.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository